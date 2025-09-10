Рекордан број заражених: Шири се опасан вирус

Извор:
Б92
10.09.2025
16:37
Коментари:0
У Француској је од почетка маја забиљежен је рекордан број заражених чикунгуњом, вирусом који се преноси уједом тиграстих комараца и изазива грозницу и болове у зглобовима.
Како је објавио Фигаро, то је болест која се дуго сматрала егзотичном, али се сада убрзано шири Француском где је од почетка маја регистровано скоро 400 аутохтоних случајева чикунгуње.
Према подацима које је у среду објавила Француска служба јавног здравља само у једној седмици забиљ
ежен је 81 случај чикунгуње.
Здравствена агенција је у свом недељном извјештају сумирала да је од 8. септембра у Француској идентификовано "38 епизода чикунгуње, што је од маја укупно 382 случаја".
Први локални случај је пријављен у Паризу, а ово лето је без преседана у континенталној Француској по броју аутохтоних случајева чикунгуње. Присуство тиграстих комараца сада је забиљежено у 81 департману, усред глобалног загријевања.
Са истрајношћу активних епидемија, посебно у туристичким подручјима на југу Француске, и повратком летњих одмора, повећава се ризик од секундарних епидемија у другим регионима Француске, процјењује Француска служба јавног здравља.
Денга грозница, коју такође преноси тиграсти комарац и која је у порасту, до сада је била у фокусу једанаест жаришта преноса у континенталној Француској, са укупно 21 случајем, без достизања рекорда из 2024. године (66 случајева). Још једна болест под појачаним надзором је грозница Западног Нила. Са 23 до сада идентификована домаћа случаја, до сада овог љета није оборила рекорде, али њихова локација потврђује све већи број случајева преношења ван области Медитерана.
Од почетка појачаног надзора над болестима које преносе комарци почетком маја, забиљежено је 966 увезених случајева чикунгуње, 894 денге и седам зика вируса.
Денга и чикунгуња би могле да постану ендемске у Европи због глобалног загријевања, урбанизације и путовања, свих фактора који подстичу ширење тиграстог комарца, наводи се у студији објављеној средином маја у часопису "Lancet Planetary Health", преноси Б92.
