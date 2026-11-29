Аутор:АТВ редакција
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Све чешће појачавате телевизор, тражите од саговорника да понови реченицу или вам смета разговор у бучном ресторану? Промјене слуха често долазе постепено, па их дуго не примјећујемо. Љекари упозоравају да године нису једини кривац и да свакодневне навике могу да утичу на то колико ћемо добро чути у старости.
Слабљење слуха углавном повезујемо са старењем, и то с разлогом. Временом се у унутрашњем уху оштећују ситне сензорне ћелије које региструју звучне вибрације и омогућавају нам да чујемо. Проблем је у томе што се оне не обнављају, па се њихов губитак током година постепено одражава на квалитет слуха.
Генетика такође има своју улогу. Ако су родитељи или други блиски чланови породице имали проблема са слухом, веће су шансе да ће се сличне промјене јавити и код нас. Међутим, то не значи да је све унапред одређено. Изложеност буци и начин живота спадају међу факторе на које можемо да утичемо.
Према ријечима стручњака за слух, дуготрајна изложеност гласним звуцима један је од најважнијих фактора ризика на које можемо да утичемо. Концерти, бучни клубови, спортске манифестације, рад са машинама и електричним алатима само су неки од примера.
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Постоји и једноставан начин да процијенимо да ли је бука којој смо изложени прегласна - ако морамо да подижемо глас како би нас особа поред нас чула, вјероватно је вријеме да се удаљимо од извора буке.
Посебан проблем представљају слушалице и бежичне бубице. Слушање музике или подкаста на више од 60 одсто максималне јачине дуже од сат времена може да повећа ризик од оштећења слуха. Сензорне ћелије у унутрашњем уху тада су изложене превеликом оптерећењу, а посљедице се временом сабирају.
Оно што нам у двадесетим или тридесетим годинама дјелује као безазлена навика може да дође на наплату касније. Са старењем ухо постаје осјетљивије и подложније оштећењима, па је заштита слуха важна много прије него што примјетимо прве проблеме.
Веза између начина живота и слуха можда није очигледна, али је значајна. Истраживање у којем је учествовало скоро 442.000 људи, старости од 40 до 69 година, показало је да су особе са здравијим животним навикама имале, у просјеку, 14 одсто мањи ризик од губитка слуха.
Истраживачи су посматрали пушење, конзумирање алкохола, физичку активност, вријеме проведено у сједењу, квалитет сна и начин исхране. Студија није доказала да ове навике директно спречавају оштећење слуха, али је указала на важну повезаност.
Објашњење се делом крије у циркулацији. Унутрашњем уху потребни су кисеоник и хранљиве материје које добија путем крви. Пушење, недовољно кретања и лоше регулисан крвни притисак могу да оштете крвне судове, што се одражава и на структуре одговорне за слух.
Другим ријечима, навике које чувају срце и крвне судове могу да буду корисне и за уши. Редовна физичка активност, уравнотежена исхрана, довољно сна и престанак пушења нису важни само због кондиције и изгледа.
Многи одрасли људи посљедњи пут су проверавали слух још у детињству. То је прилично необично када се узме у обзир колико се свакодневно ослањамо на способност да чујемо и разумемо друге.
Стручњаци савјетују да се слух провјери већ у млађем одраслом добу, а затим периодично, уз чешће контроле након четрдесете године. Најкасније до шездесете требало би обавити преглед, чак и ако немамо очигледне тегобе. Свако ко примјети да све чешће не разуме говор, нарочито у друштву или бучном простору, требало би да се јави стручњаку и раније.
Посебно је важно не игнорисати прве знаке проблема. Неки људи се навикну да појачавају телевизор, ослањају се на чланове породице да им понављају оно што нису чули или на окупљањима једноставно климају главом како не би морали да траже да им неко понови реченицу.
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Такво понашање може да одложи одлазак на преглед годинама. Према подацима истраживања које наводи магазин Хелт, особе којима су потребни слушни апарати у просјеку чекају чак 8,9 година прије него што почну да их користе.
Једна од највећих препрека у рјешавању проблема са слухом и даље је нелагода због ношења слушног апарата. Многи га доживљавају као знак старости, па одлажу његово коришћење чак и када им стручњак препоручи да га набаве.
Важно је знати да слушни апарати не могу да обнове оштећене ћелије у унутрашњем уху нити да врате слух на стање од прије неколико деценија. Њихова улога је да олакшају слушање и помогну мозгу да настави да обрађује звучне информације.
Прилагођавање понекад захтјева вријеме. Мозак мора поново да се навикне на звуке које дуго није јасно регистровао, па резултати не морају бити спектакуларни првог дана. Редовно коришћење и подешавање апарата уз помоћ стручњака могу да направе велику разлику.
Брига о слуху не почиње када први пут затражимо од некога да понови реченицу. Почиње много раније - смањењем јачине музике, заштитом од буке, здравијим навикама и редовним проверама. Године не можемо да зауставимо, али можемо да водимо рачуна о томе како ћемо их дочекати.
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