Српска богатија за 28 беба

09.09.2025
08:10
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, десет дјевојчица и 18 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, потом у Добоју шест, у Зворнику пет, у Градишци три, Бијељини двије, те у Приједору, Фочи и Невесињу по једна, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и пет дјечака, у Добоју дјевојчица и пет дјечака, у Зворнику двије дјевојчице и три дјечака, у Градишци дјевојчица и два дјечака, у Бијељини два дјечака, у Приједору и Невесињу по једна дјевојчица, а у Фочи дјечак.
У породилиштима у Требињу и Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја.
