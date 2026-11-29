Аутор:АТВ редакција
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Свјетска здравствена организација (СЗО) упозорила је на могућност поновног ширења морбила (оспица) широм свијета, упркос значајном смањењу броја обољелих и смртних случајева у посљедње двије деценије.
У годишњем извјештају СЗО наводи се да је током прошле године забиљежено 59 великих епидемија ове болести.
Процјењује се да је заражено око 9,8 милиона људи, што је 74 одсто мање него 2000. године. Број смртних случајева процијењен је на 72.000, односно 91 одсто мање у односу на исти период.
Ипак, здравствени стручњаци упозоравају да је ситуација и даље забрињавајућа због пада обухвата вакцинацијом у појединим дијеловима свијета.
Посебну забринутост изазива чињеница да су Сједињене Америчке Државе, Мексико и Боливија недавно изгубили статус земаља у којима су морбили елиминисани.
– Морбили не опраштају самозадовољство. Земље које су их биле искоријениле сада губе тај статус. Искорјењивање није циљ на крају трке. Од болести се мора штитити, са двије дозе вакцине за свако дијете, свуда – поручио је генерални директор СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус.
СЗО је посебно упозорио на ниске стопе вакцинације у појединим европским земљама.
Према подацима ове организације, Црна Гора има обухват вакцинацијом првом дозом од свега 13 одсто, што је далеко испод глобалног просјека од 84 одсто.
И БиХ, Србија, Сјеверна Македонија и Румунија биљеже стопе вакцинације знатно испод свјетског просјека.
Љекарска удружења у југоисточној Европи упозоравају да дио родитеља одбија да вакцинише дјецу због неповјерења у вакцине, које се додатно шири путем дезинформација и теорија завјере на друштвеним мрежама.
Стручњаци подсјећају да су двије дозе вакцине против морбила кључне за заштиту дјеце и спречавање нових епидемија те позивају на повећање обухвата имунизацијом, преноси Аваз.
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