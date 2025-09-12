Они су заслужни за добар питисак

Извор:
Стручњаци кажу да риба, банане и целер регулишу висок крвни притисак и требате да их једете што чешће.
Висок крвни притисак или артеријска хипертензија један је од најчешћих здравствених проблема модерног човјека. Према подацима Свјетске здравствене организације, скоро 45 одсто одраслих особа у Европи има проблема са притиском.
Осим медицинске терапије, много је оних који прибјегавају и народним рецептурама за контролисање ове бољке јер и љекари потврђују да се правилном исхраном и здравијим начином живота може утицати на регулацију крвног притиска.
Тако у неким случајевима промјене у режиму исхране, престанак пушења или смањење стреса постају једини лијек за дугорочну регулацију ове болести, а ево које намирнице могу да помогну.
Риба
Унос масне морске рибе обезбјеђује довољну количину омега-3 масних киселина у организму, које регулишу ниво "доброг" и "лошег" холестерола. Ескими су народ у чијој је исхрани ова врста рибе највише заступљена, а они имају и најмање обољења срца и крвних судова.
Слично важи и за медитеранску исхрану, која је базирана на риби, поврћу, воћу, тјестенини, маслиновом уљу и вину. Установљено је да овај вид исхране спречава оштећења крвних судова и развој атеросклерозе. Савјетује се конзумација бар два до три оброка на бази рибе недјељно.
Банане
Ово воће је добар извор калијума, који заједно са натријумом утиче на количину воде која се задржава у организму. Према неким истраживањима, пет банана дневно смањује крвни притисак и потребу за лијековима.
Наравно, у случају банана треба водити рачуна и о њиховој калоријској вриједности у укупним дневним калоријама, које износе просјечно око 2.000, па се обично не савјетује више од две банане у току дана.
Целер
Ово је вјероватно најснажнији природни регулатор крвног притиска. Етарско уље целера садржи материје које утичу на ширење артерија и на смањење количине хормона стреса, који утичу на скупљање крвних судова.
Целер утиче и на смањење концентрације "лошег" холестерола у крви. Сем тога, целер је и добар диуретик, тј. стимулише излучивање течности из организма.
Савремена медицина дуго је игнорисала овај лијек, иако је још Хипократ прописивао сок стабљике целера пацијентима оболелима од нервне напетости. И кинеска медицина одавно признаје целеров сок као средство за смањење високог крвног притиска.
