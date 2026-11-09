Витка линија умјесто вида? Стигло упозорење због оземпика

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Америчка агенција за храну и лијекове (ФДА) наложила је произвођачима лијекова из класе ГЛП-1 да ажурирају безбједносна упутства како би укључили упозорење о ризику од ријетке, али озбиљне очне болести.
Регулатор је објавио да су лијекови намијењени мршављењу и лијечењу дијабетеса повезани са неартеритичком предњом исхемијском оптичком неуропатијом (НАИОН), стањем које може узроковати нагли и трајни губитак вида, пише Јуроњуз.
Ова одлука појачава надзор над безбједношћу све популарније групе медикамената. Нови захтјеви односе се на све агонисте ГЛП-1 рецептора који се масовно користе у терапији дијабетеса типа 2 и гојазности. Међу обухваћеним препаратима налазе се и изузетно тражени лијекови попут „Оземпика“ (Оземпиц) и „Веговија“ (Wegovy) компаније „Ново Нордиск“, као и „Мунџаро“ (Моуњаро) и „Зепбаунд“ (Зепбоунд) компаније „Ели Лили“, али и други сродни препарати из исте категорије.
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Процјена регулаторног тијела ФДА темељи се на детаљној анализи 126 клиничких испитивања која су обухватила више од 134.000 пацијената. Агенција је додатно проучила податке прикупљене из стварне клиничке праксе и објављене опсервационе студије. Упркос признању да постоје одређена ограничења у расположивим доказима, званичници ФДА су закључили да уочени потенцијални ризик у потпуности оправдава увођење додатних упозорења за цијелу класу ових лијекова.
Европска агенција за лијекове (ЕМА) још је прошле године закључила да се НАИОН треба класификовати као врло ријетка нуспојава семаглутида, активног састојка појединих лијекова из ове групе. Према процјени европског регулатора, ова нуспојава погађа до једног на 10.000 пацијената.
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