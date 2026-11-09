Logo

Витка линија умјесто вида? Стигло упозорење због оземпика

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
09.11.2026 22:13

Коментари:

0
Оземпик лијек за мршављење инзулин
Фото: YouTube/printscreen

Америчка агенција за храну и лијекове (ФДА) наложила је произвођачима лијекова из класе ГЛП-1 да ажурирају безбједносна упутства како би укључили упозорење о ризику од ријетке, али озбиљне очне болести.

Регулатор је објавио да су лијекови намијењени мршављењу и лијечењу дијабетеса повезани са неартеритичком предњом исхемијском оптичком неуропатијом (НАИОН), стањем које може узроковати нагли и трајни губитак вида, пише Јуроњуз.

Ова одлука појачава надзор над безбједношћу све популарније групе медикамената. Нови захтјеви односе се на све агонисте ГЛП-1 рецептора који се масовно користе у терапији дијабетеса типа 2 и гојазности. Међу обухваћеним препаратима налазе се и изузетно тражени лијекови попут „Оземпика“ (Оземпиц) и „Веговија“ (Wegovy) компаније „Ново Нордиск“, као и „Мунџаро“ (Моуњаро) и „Зепбаунд“ (Зепбоунд) компаније „Ели Лили“, али и други сродни препарати из исте категорије.

MRŠAVLJENJE-220925

Здравље

Нови лијек за мршављење двоструко бољи од Оземпика

Процјена регулаторног тијела ФДА темељи се на детаљној анализи 126 клиничких испитивања која су обухватила више од 134.000 пацијената. Агенција је додатно проучила податке прикупљене из стварне клиничке праксе и објављене опсервационе студије. Упркос признању да постоје одређена ограничења у расположивим доказима, званичници ФДА су закључили да уочени потенцијални ризик у потпуности оправдава увођење додатних упозорења за цијелу класу ових лијекова.

Европска агенција за лијекове (ЕМА) још је прошле године закључила да се НАИОН треба класификовати као врло ријетка нуспојава семаглутида, активног састојка појединих лијекова из ове групе. Према процјени европског регулатора, ова нуспојава погађа до једног на 10.000 пацијената.

Подијели:

Тагови :

оземпик

ФДА

Oko

Упозорење

Коментари (0)

Више из рубрике

Вода у чаши

Здравље

Стручњаци рекли своје: Да ли је штетно пити воду уз оброк

9 ч

0
Контактна сочива за очи

Здравље

Ево зашто никада не треба спавати са сочивима

15 ч

0
Дјечак зарадио малу огреботину, 2 седмице касније му откривена болест за коју мало ко зна

Здравље

Дјечак зарадио малу огреботину, 2 седмице касније му откривена болест за коју мало ко зна

1 д

0
Није ни броколи ни спанаћ: Ово је најхранљивије поврће на свијету

Здравље

Није ни броколи ни спанаћ: Ово је најхранљивије поврће на свијету

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима