Забрањују популарно пиће: У Хрватској је једно дијете преминуло од њега

Енергетским пићима је одзвонило. Барем је то порука коју су послале британске власти најављујући како ће ускоро услиједити забрана продаје енергетских пића млађима од 16 година.
Међутим, они нису једини. Пољска, Казахстан, Румунија, Мађарска, Литванија, Летонија већ су увеле забрану продаје енергетских пића малољетницима, док неке друге земље разматрају исто.
Конзумација енергетских пића од стране малољетника је велики здравствени проблем, јер осим што у себи имају велики удио шећера садрже и кофеин.
"Количина кофеина у енергетском пићу најчешће се креће од 80 до 300 милиграма по боци или лименци напитка, а садрже просјечно 27 грама шећера у 250 милилитара (више од 5 кашичица шећера у једној лименци)”, наводи Хрватски завод за јавно здравство у својој публикацији ‘Енергетска пића нису за млада бића’.
Наводе као могуће здравствене посљедице редовне конзумације, дехидрација, анксиозност, несаница, немир, раздражљивост, љутњу и агресивно понашање, тешкоће концентрације, срчане проблеме (неправилни откуцаји срца, осјећај лупања срца, убрзан рад срца, пробадање и бол у грудном кошу, затајење срца уз могућност смртног исхода), дебљину и каријес.
Први приједлог забране продаје енергетских пића малољетницима у Хрватској је био већ 2018. године од стране СДП-а, али је био одбијен. Тадашњи министар Милан Кујунџић тврдио је како нема довољно података о конзумацији међу дјецом.
То питање се у јавности поново наметнуло 2021. године након што је 13-годишњи дјечак преминуо у Загребу након што је попио већу количину енергетског пића, отишао трчати с пријатељима и срушио се. Његова реанимација је била безуспјешна. Касније се утврдило како је имао срчану ману за коју није знао.
Тадашњи министар здравства Вили Берош изјавио је како им је интенција забрана енергетских пића малољетницима те је најавио тада оснивање радне скупине која би требала смањити њихову доступност. Европосланик Биљана Борзан је тада изјавила за медије како је Хрватска пропустила прилику и да смо раније требали забранити енергетска пића малољетницима.
Истраживање Хрватског завода за јавно здравство из 2022. године показало је да преко 60 одсто 15 годишњака пије енергетска пића.
“Министарство здравства сматра да конзумација енергетских пића није прикладна за дјецу и адолесценте. Такође, безалкохолна пића која садрже кофеин у концентрацији већој од 150 милиграма по литру морају бити јасно означена упозорењем: 'Не препоручује се дјеци, трудницама или дојиљама'", поручили су из хрватског Министарства здравља.
У складу с тим, крајем 2022. године Хрватски завод за јавно здравство је, у сарадњи с Министарством науке и образовања, упутио школама препоруке којима се сугерише да се ова врста производа не продаје у школама нити у школском окружењу, попут школских кантина или аутомата за продају.
Такође, израђени су и промотивно-едукативни материјали за ученике и родитеље, с циљем подизања свијести о могућим ризицима повезаним с конзумацијом таквих пића. Министарство здравства континуирано прати ову проблематику те је предано проналажењу ефикасних рјешења која ће допринијети заштити здравља најмлађих”, стоји у одговору ресорног Министарства за портал "Дневно".
Препоруку ХЗЈЗ-а да се енергетска пића не продају из округа школе послушала је ОШ Каштањер Пула, те су избацили енергетска пића из своје установе.
“У складу с препорукама и пратећим едукативним материјалима стручњака здравствене струке ХЗЈЗ у ОШ Каштањер Пула смо забранили конзумирање тих напитака у склопу промоције здраве прехране, односно, здравих напитака. Правило смо унијели и у свој Кућни ред тако да је конзумација у школи прекршај који се кажњава педагошким мјерама. Но, прије самих казнених мјера, циљ нам је едуковати ученике о здравој прехрани и пићима и освијестити о добробити истих за њихов раст и развој те указати на штетност оних пића (ту су и енергетска уз алкохол) који могу чак и трајно нарушити њихово здравље. Ученици су одмах прихватили то правило, а школа је уз подршку родитеља остварила ту мјеру. Задовољни смо спровођењем јер иста даје добре резултате. Мало су више склонији конзумирању енергетских пића ученици спортисти због напора које тренинзи чине, па апелујемо и на спортске клубове и тренере да се придруже својим примјером и едукацијом промоцији конзумирања здравих пића”, казала је Нада Црнковић, в.д. директора ОШ Каштањер Пула.
