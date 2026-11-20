Аутор:АТВ редакција
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Бактеријски токсин који производи бактерија ешерихија коли главни је фактор којем се приписује пораст броја случајева рака цријева код особа млађих од 50 година, навели су научници у најновијем истраживању.
Научници су пред Одбором британског парламента изнели тврдњу да би изложеност колибактину у раном животном добу могла да буде узрочник колоректалног карцинома који се јавља у млађем добу, преносе медији.
Број случајева рака црева који се јавља у млађем добу удвостручио се у многим земљама током последње двије деценије. Иако пораст стопе гојазности и смањење физичке активности доприносе овој појави, истраживачи сматрају да морају да постоје и други фактори.
Молекуларни епидемиолог са Универзитета у Оксфорду, Карл Смит-Бирн, изјавио је пред Одбором за науку и технологију да познати фактори ризика за колоректални карцином, као што су гојазност, пушење и конзумирање алкохола, могу да објасне само око половину случајева које љекари дијагностикују.
Он је навео да му не дјелује “увјерљиво” да се пораст броја случајева рака цријева код млађих особа може у потпуности објаснити факторима ризика који су истраживачима већ познати.
Научници су прошле године идентификовали токсин звани колибактин који производе одређени сојеви бактерије ешерихије коли у цријевима као могући узрочник колоректалног карцинома код млађих особа.
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Како се наводи, карактеристичне мутације које изазива овај токсин биле су три пута чешће у туморима особа млађих од 40 година, у поређењу са туморима особа старијих од 70 година.
Потребна су додатна истраживања како би се утврдило да ли колибактин заиста узрокује рак цријева, али научници тренутно активно проучавају то питање.
“То је тренутно главно објашњење”, рекао је Смит-Бирн посланицима.
Рак цријева је трећи најчешћи облик карцинома у свијету и чини око десетину свих случајева. Иако је ова болест и даље знатно чешћа код особа старијих од 50 година, глобални подаци указују на то да број дијагноза код млађих људи нагло расте.
Епидемиолошкиња Хелен Колман, специјализована за онкологију на Универзитету Квинс у Белфасту, рекла је посланицима да колибактин представља први нови траг добијен после дужег времена, али је напоменула да се његова потенцијална улога у настанку рака црева још увијек истражује,преноси Спутник.
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