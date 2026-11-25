Аутор:АТВ редакција
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За Џонатана Фрејкса, звијезду серије "Звјездане стазе: Сљедећа генерација", озбиљан здравствени проблем који му је промијенио живот почео је не болом, већ необичним призором током једног уобичајеног путовања у Финикс.
"Мој урин је био ружичас"“, открио је Фрејкс током једне епизоде свог подкаста "Дропинг Нејмс вит Брент енд Џони", у којем је гостовао заједно са колегом из серије Брентом Спајнером и уролошким хирургом доктором Рамом Нарајаном.
"То ме је узнемирило", рекао је.
Покушавајући да пронађе једноставно објашњење, Фрејкс је помислио да би узрок могла бити његова исхрана. Можда је јео цвеклу, размишљао је, прије него што је схватио да је није окусио већ шест година.
На крају је позвао свог љекара, а та одлука можда му је спасила бешику.
Према ријечима доктора Нарајана, Фрејкс је имао оно што се у медицини назива безболна макрохематурија, односно видљиво присуство крви у урину без пратећег бола.
"Када видите крв голим оком, а притом не осјећате бол, то је увијек знак за узбуну", рекао је љекар у подкасту.
Иако крв у урину може бити посљедица безазленијих стања, попут инфекције уринарног тракта или камена у бубрегу, безболна појава видљиве крви најчешћи је симптом рака мокраћне бешике. Према подацима Кливлендске клинике и америчког Националног института за здравље (НИХ), такав симптом увијек захтијева хитан уролошки преглед.
Неколико дана након завршетка једног окупљања обожавалаца, Фрејкс је подвргнут цистоскопији у ординацији. Ријеч је о краткој процедури током које се танком камером прегледа унутрашњост бешике. Нарајан је том приликом уочио мале израслине налик папрати.
Три дана касније, Фрејкс је оперисан. Обављена му је цистоскопија уз помоћ плаве свјетлости, специјализована метода прегледа при којој се користи контрастно средство како би скривени тумори постали видљивији, као и уклањање туморског ткива.
Биопсија је потврдила да је ријеч о карциному мокраћне бешике високог степена малигнитета, који још није захватио мишићни слој зида бешике.
Како би објаснио колико је рано откривање болести било важно, Нарајан је бешику упоредио са тортом која има више слојева. Уклањањем површинског слоја, односно тумора, спријечено је његово продирање у дубљи мишићни слој. Када се то догоди, често је неопходно потпуно уклањање бешике и формирање нове од дијела цријева.
"На крају свега, рекао ми је: Мислим да смо све уклонили", присјетио се Фрејкс.
Како би спријечио повратак рака, глумац је прошао шест недјељних циклуса интравезикалне терапије, током које се лијек уноси директно у мокраћну бешику, преноси "Б92".
Иако је имунотерапија стандардни први избор у лијечењу, због несташице лијека на националном нивоу, Нарајан је примијенио комбинацију два хемиотерапијска лијека – гемцитабина и доцетаксела.
Према ријечима медицинских стручњака, ова комбинација два цитостатика показала се као веома ефикасна алтернатива у периодима несташице имунотерапије.
Током прегледа Фрејксове бешике, Нарајан је уочио још један проблем – увећану простату. Како се глумац нашалио у подкасту, хирург му је рекао: "Кад сам већ био тамо, примијетио сам да вам је простата велика као неки мањи град".
Увећана простата приморавала је мишић бешике да ради под појачаним оптерећењем, што је довело до стања познатог као трабекулација. Уколико се не лијечи, оно временом може да изазове слабљење функције бешике.
Након што је магнетном резонанцом искључена могућност рака простате, Нарајан је обавио операцију током које је кроз један мали рез уклоњено око 135 грама ткива које је ометало нормалан проток урина.
Захваљујући томе, глумац је могао да престане да узима свакодневне лијекове за простату, а проблеми са мокрењем су нестали.
Осим чланова уже породице, Фрејкс никоме није открио своју дијагнозу све док није одлучио да јавно исприча своју причу током Мјесеца посвећеног здрављу мушкараца. Желио је да охрабри друге мушкарце да превазиђу нелагоду и страх од одласка код уролога, којег Нарајан од милоште назива "љекаром опште праксе за све што се налази испод појаса".
"Ако вам се догоди нешто слично ономе што се догодило мени, одмах то провјерите", поручио је љекар слушаоцима.
"Немојте да вас буде срамота. Немојте да се плашите", закључио је.
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