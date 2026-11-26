Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о физичкој активности дјеце и развоју школског спорта.
Колико се наша дјеца крећу, јесу ли им довољни часови физичког васпитања и како унаприједити услове за бављење спортом у школама широм Републике Српске?
Разговарамо о досадашњим резултатима, актуелним пројектима и плановима за развој школског спорта.
За „Битно” говоре: Слађана Танасић, директор Републичког педагошког завода Републике Српске, Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске, Бојан Божић, предсједник Савеза за школски спорт Републике Српске и др Александар Пајкић, доцент на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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