Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о гејминг индустрији - индустрија тежа од филма и музике заједно.
За „Битно” говоре: Гордан Илинчић, главни уредник гејминг портала, Марио Челан, консултант за ЕУ фондове, Кенан Махмутагић, предузетник и програмер, оснивач „Monotik Group“и Војислав Савић, политиколог.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Вања Мишић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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