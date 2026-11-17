Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута - одрастају ли генерације које не знају да прихвате 'НЕ'? Долазимо ли до тога да родитељи, у жељи да дјеци пруже све, почињу да им ускраћују самосталност, одговорност и способност да се носе са животним проблемима?
Јесмо ли од некадашњег строгог васпитања отишли у другу крајност - претјерану попустљивост? Родитељи који рјешавају сваки проблем умјесто дјеце, избјегавање забрана, губитак ауторитета, а с друге стране све теже прихватање критике и неуспјеха.
Гдје је граница између љубави и попуштања?
Какве генерације одгајамо и колико их заиста припремамо за самосталан живот?
За „Битно” говоре: Бране Микановић, редовни професор педагогије на Филозофском факултету УНИБЛ, Љиљана Крнета, доктор психолошких наука, психолог и Бранка Милојевић, дипломирани васпитач, оснивач и руководиоц предшколске установе.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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