Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о поништеном вету српског члана Предсједништва БиХ и укидању законске забране истицања обиљежја Армије РБиХ.
Шта посљедње одлуке Уставног суда БиХ значе за Републику Српску и БиХ?
За „Битно” говоре: Златко Кнежевић, бивши судија Уставног суда БиХ, Драган Дакић, генерални секретар Народне скупштине Репубике Српске и Харун Ишерић, стручњак за уставно право
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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