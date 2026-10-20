Бизнис план: Тржишне прилике, цијене некретнина и нове навике купаца

Извор:
АТВ
Од домаће производње која осваја страна тржишта, преко цијена некретнина, до све популарније интернет куповине, тржишне прилике и навике потрошача непрестано се мијењају. Ко успијева да препозна нове могућности и шта данас обликује привреду, откривамо у новој епизоди емисије „Бизнис план”.
Анализирамо дешавања на криптотржишту која су обиљежила протеклу седмицу, шта инвеститори треба да прате у наредном периоду, али и како је пословала Бањалучка берза.
Доносимо причу о компанији „Вендом”, која производи десетине хиљада подземних контејнера и сложених челичних конструкција, те реализује хиљаде развојних пројеката.
Истражујемо и колика је просјечна цијена квадратног метра стана у Републици Српској и од чега зависи формирање цијена некретнина.
„Бизнис план”доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис план” тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план” уторком у 20 часова и 10 минута.
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