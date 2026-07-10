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Брендоманија: ХЕ на Дрини

Извор:

АТВ

10.07.2026 16:50
Брендоманија: ХЕ на Дрини

У новом издању 'Брендоманије' доносимо актуелности из Хидроелектрана на Дрини.

Како су у ХЕ на Дрини превазишли хидролошку кризу? Како тече ремонт погона? Зашто је цијена произведене струје у Вишеграду најнижа у Српској? На које пројекте се поносе у овом енерго гиганту? Које планове имају у будућности?

Разговарамо са директором предузећа Недељком Перишићем.

'Брендоманија' – ХЕ на Дрини, субота у 18 часова и 25 минута.

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Таг :

АТВ

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