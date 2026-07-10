Извор:
АТВ
У новом издању 'Брендоманије' доносимо актуелности из Хидроелектрана на Дрини.
Како су у ХЕ на Дрини превазишли хидролошку кризу? Како тече ремонт погона? Зашто је цијена произведене струје у Вишеграду најнижа у Српској? На које пројекте се поносе у овом енерго гиганту? Које планове имају у будућности?
Разговарамо са директором предузећа Недељком Перишићем.
'Брендоманија' – ХЕ на Дрини, субота у 18 часова и 25 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
35
17
32
17
30
17
25
17
25
Тренутно на програму