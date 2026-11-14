Енерго клуб: Одговори на актуелна енерго питања

Извор:
АТВ
„Енерго клуб“ и ове недјеље отвара најактуелнија енерго питања.
Поскупљује струја за привреду у Федерацији БиХ, када ће у Републици Срској?
Шта је проблем са купљеним угљем који се ложи у ТЕ Угљевик? Који су новитети у погонима ХЕ Бочац?
Какви су резултати ХЕТа?
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.
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