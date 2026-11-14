Logo

Енерго клуб: Одговори на актуелна енерго питања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

14.11.2026 13:39
енерго ново
Фото: атв

„Енерго клуб“ и ове недјеље отвара најактуелнија енерго питања.

Поскупљује струја за привреду у Федерацији БиХ, када ће у Републици Срској?

Шта је проблем са купљеним угљем који се ложи у ТЕ Угљевик? Који су новитети у погонима ХЕ Бочац?

Какви су резултати ХЕТа?

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

Више из рубрике

У другом плану: Срђан Мазалица

Емисије

У другом плану: Срђан Мазалица

1 д

0
Сандокан: Принц пирата

Емисије

Сандокан: Принц пирата

2 д

0
На глобалном плану: Преговори о миру, европске кризе и технолошки рекорди

Емисије

На глобалном плану: Преговори о миру, европске кризе и технолошки рекорди

2 д

0
Битно: О квалитету ваздуха

Емисије

Битно: О квалитету ваздуха

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима