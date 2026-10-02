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Избори 2026: Специјална емисија о општим изборима у БиХ

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Извор:

АТВ

02.10.2026 09:59
Избори 2026: Специјална емисија о општим изборима у БиХ

Специјалну емисију посвећену општим изборима у БиХ, "Избори 2026", пратите у нашем програму у недјељу од 15 часова.

Доносимо ставове, мишљења и анализе политиколога и аналитичара о изборној трци, програмима партија и кандидата.

Информације из минута у минут из изборних штабова - излазност, резултати, те предвиђања политичке ситуације након коначних резултата.

Слушамо глас народа из свих крајева Српске.

Емисију можете пратити и уживо на www.atvbl.rs

Специјалну емисију "Избори 2026" воде и уређују Драгана Божић и Дејан Рауш.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Избори 2026

Драгана Божић

Дејан Рауш

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