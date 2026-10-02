Избори 2026: Специјална емисија о општим изборима у БиХ

Извор:
АТВ
Специјалну емисију посвећену општим изборима у БиХ, "Избори 2026", пратите у нашем програму у недјељу од 15 часова.
Доносимо ставове, мишљења и анализе политиколога и аналитичара о изборној трци, програмима партија и кандидата.
Информације из минута у минут из изборних штабова - излазност, резултати, те предвиђања политичке ситуације након коначних резултата.
Слушамо глас народа из свих крајева Српске.
Емисију можете пратити и уживо на www.atvbl.rs
Специјалну емисију "Избори 2026" воде и уређују Драгана Божић и Дејан Рауш.
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