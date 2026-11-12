Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо приче о најважнијим свјетским догађајима, актуелним политичким питањима и занимљивим темама које обиљежавају дешавања на међународној сцени.
Пажњу посвећујемо преговорима између Русије и Украјине, одржаним у Абу Дабију уз посредовање Сједињених Америчких Држава. Да ли су преговори донијели помак у превазилажењу неслагања и колико смо близу могућег мировног споразума? О овим питањима и безбједносним изазовима разговарамо са гостом емисије Слободаном Жупљанином, стручњаком за безбједност.
Говоримо и о састанку Групе седам у Паризу, на којем су у фокусу велике међународне кризе и одлуке које би могле утицати на будуће односе и глобалну стабилност.
Доносимо и причу о спектакуларним пљачкама музеја широм Европе, током којих лопови за свега неколико минута успијевају да украду умјетничка дјела вриједна милионе евра. Пред музејима је све већи изазов – како заштитити непроцјењиво културно благо од све смјелијих крађа?
Истражујемо и несвакидашњи ваздухопловни подухват којим је оборен свјетски рекорд. Лет који је трајао 24 часа и 24 минута и уписан је у Гинисову књигу рекорда.
Емисију завршавамо причом о првом роботу на свијету који је учествовао у маратону. Робот по имену КВЕСТР придружио се тркачима у леденим условима усред антарктичке дивљине и био један од 25 учесника трке за екстремне тркаче. Обучен у термо јакну, одржао је стабилност упркос тешким условима. Али до краја није издржао, батерија се испразнила након 3 км, због чега је морао да одустане од трке.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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