Извор:
АТВ
У новом издању емисије „На глобалном плану” говоримо о сусрету Путина, Си Ђинпинга и Трампа на маргинама АПЕЦ-а, састанку Коалиције вољних у Берлину, зближавању Велике Британије и Европске уније, али и новим миграционим политикама и масовним протестима широм Европе.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.
Емисију уређује и води Сретен Рајилић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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