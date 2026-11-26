Извор:
АТВ
У новом издању емисије „На глобалном плану” пратимо најважнија свјетска дешавања и приче које су обиљежиле протекле дане на међународној сцени.
Говорићемо о бурним дешавањима у технолошком свијету и повратку Џенсена Хуанга на чело „Енвидије”, након што су скандали, одлазак и поновни долазак показали његову праву вриједност од три хиљаде милијарди долара. О овом преокрету и кретањима на глобалном тржишту разговарамо са гостом емисије Бојаном Ђурђевићем, екстерним ИТ сарадником Бањалучке берзе, оснивачем и директором компаније „Codis”.
Пажњу посвећујемо и протестима у Бриселу који су довели до обуставе рада контролора летења и отказивања више од 400 летова, као и климатском самиту „КОП 31”, најдужој конференцији Уједињених нација икада, која је завршена без кључног договора.
Доносимо и причу о вриједном археолошком локалитету из доба Хамурабија који је коначно отворен за јавност, а емисију завршавамо спектакуларним призорима новембарског пуног мјесеца изнад најпознатијих свјетских знаменитости.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.
Емисију уређује и води Сретен Рајилић.
„На глобалном плану” — четвртком од 20 часова и 10 минута.
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