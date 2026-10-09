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Народ прича: ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“

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Извор:

АТВ

09.10.2026 18:18
нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас води у Дервенту, у једину установу у Републици Српској за одгој, образовање и смјештај слијепих и слабовидих ученика.

Провела је један дан са ученицима ЈУ Центар за д‌јецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“ и доноси њихове приче.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' суботом у 18 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

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