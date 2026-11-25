Извор:
АТВ
Данас поподне очекује вас дружење уз много добре музике, занимљивих гостију, искрених емоција и заразног смијеха! Емисија „Ритам викенда“, са Верицом Михајловић, доноси све оно што једно лијепо телевизијско поподне чини посебним.
Топле људске приче, инспиративни саговорници, занимљиви разговори, кулинарски специјалитети и музика која подиже расположење. Биће ту и вриједних награда компаније „Цептер“ које чекају срећне гледаоце!
„Ритам викенда“ није само емисија – то је позив на дружење, забаву и уживање у малим стварима које живот чине љепшим.
Зато припремите добро расположење, заузмите своје мјесто испред малих екрана и будите уз наш програм, јер вас очекује сјајно поподне данас од 16 часова и 30 минута!
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