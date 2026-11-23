Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Важно“ вечерас 21 час и 21 минут о о Дејтонском мировном споразуму.
Какав је стаус споразума 31 годину након потписивања.
За емисију „Важно“ говоре: Љубинко Митровић, универзитетски професор и доктор правних наука, Огњен Тадић, правник, Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.
Специјал „Важно“- понедјељком у 21 час и 21 минут.
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