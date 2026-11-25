Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Лила савладали су Бајерн резултатом 2:1 и то након преокрета у другом полувремену.
Баварци су повели већ у 15. минуту када је Дајо Упамекано након корнера Тома Бишофа био највиши у скоку и главом затресао мрежу домаћих.
Бајерн је имао прилику да удвостручи предност преко Конрада Лајмера, који је у 26. минуту изашао сам пред голмана Лила, али је Берке Озер одлично реаговао. Само минут касније зауставио је и снажан ударац Александра Павловића.
Лил је на самом почетку другог полувремена стигао до изједначења након што је Џошуа Кимих затресао сопствену мрежу, али је судија Марко Гвида послије ВАР провјере поништио погодак због прекршаја.
Ипак, домаћи су у размаку од само три минута успјели да преокрену резултат.
Јапанац Ајасе Уеда је у 62. минуту на асистенцију Натана Нгоја погодио за 1:1, да би три минута касније Александар Павловић послао лопту у сопствену мрежу.
Лил је и након преокрета имао неколико добрих прилика да повећа предност, док је Венсан Компани у 76. минуту у игру увео Џамала Мусијалу и Луиса Дијаза у покушају да избјегне пораз.
Најбољу прилику за изједначење у завршници сусрета имао је Ленарт Карл у 80. минуту, али је његов ударац изблокиран.
Мусијала је у судијској надокнади шутирао поред гола, па су Баварци остали празних руку у Француској.
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