Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери бањалучког Борца “броје ситно” до једне од највећих утакмица у клупској историји и окршаја са Аталантом из Бергама у Конференцијској лиги, а град на Врбасу тресе незапамћема фудбалска еуфорија.
Имал’ карата за Аталанту?” , питање је које се ових дана највише да чути на градским улицама, уз кафу и разговор у друштву.
ФК Борац данас је пустио улазнице у слободну продаји, а вечерас је из Платонове стигло обавјештење да је Градски стадион скоро распродат.
У продаји је остало још око 600 улазница за источну и западну трибину, а још увијек има мјеста и на сјеверној трибини на којој се припрема и навијачка кореографија са, како је наведено, плетеним шаловима.
Ако нисте заузели своје мјесто на Градском стадиону за историјску фудбалску ноћ онда пожурите са куповином улазнице јер вријеме истиче и све је мање карата за двобој Борца и Аталанте.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму