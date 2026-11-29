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Фудбалери Барселоне савладали су Депортиво у Ла Коруњи резултатом 5:1, а прво име сусрета био је бразилски фудбалер Рафиња који је постигао три поготка.
Каталонци су повели већ у другом минуту када је Ламин Јамал снажним ударцем послао лопту у доњи лијеви угао гола домаћих.
На одговор Депортива чекало се свега седам минута. Пјер-Емерик Обамејанг сјајно је лобовао Ђоана Гарсију и донио изједначење домаћину.
Барселона је поново стигла до предности у 21. минуту када је Дани Олмо након центаршута прецизно погодио главом за 2:1, што је био и резултат првог полувремена.
У наставку сусрета на сцену је ступио Рафиња. Бразилац је у 50. минуту сјајним ударцем главом повећао предност Каталонаца, док је осам минута касније Јамалу поништен погодак због офсајда.
Побједу Барселоне Рафиња је потврдио у 83. минуту када је искористио одбијену лопту у казненом простору, а у првом минуту судијске надокнаде, након асистенције Јамала, комплетирао је хет-трик и поставио коначних 5:1.
Убједљиву побједу екипе Хансија Флика покварила је повреда Френкија де Јонга, који је у 65. минуту морао да напусти терен.
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