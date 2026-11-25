Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Барселоне савладали су Сабах резултатом 4:1 (0:1) у утакмици петог кола лигашке фазе Лиге шампиона, одиграној на Олимпијском стадиону у Бакуу, док је успјешан био и Виљареал на гостовању Славији у Прагу (1:0).
Два гола за каталонски клуб постигао је Ентони Гордон, а по један Карим Адејеми и Габријел Жезус. Почасни гол за домаћина постигао је Џој-Ленс Микелс.
Тренер Ханси Флик играо је без Ламина Јамала. Домаћин је у првом полувремену створио неколико прилика. Ду Кеироз је у 17. минуту из казненог простора шутирао преко гола, а Лепињица је десет минута касније главом погодио пречку, али је акција прекинута због офсајда.
Барселона је повела у 31. минуту, када је Гордон из близине прихватио одбијену лопту и затресао мрежу. Само двије минуте касније Енглез је поново био прецизан, али судија није признао гол због офсајда.
Гости су преломили утакмицу на почетку другог полувремена. Гордон је у 51. минуту постигао свој други гол. У 55. минуту Адејеми је у празну мрежу послао центаршут Алехандра Балдеа на другу стативу. У 60. минуту Габријел Жезус је након корнера Фермина Лопеза прихватио одбијену лопту: голман Стас Покатилов је најприје одбранио ударац главом Жила Кундеа, а Бразилац је из непосредне близине постигао четврти гол.
Домаћи навијачи су ипак дочекали разлог за славље. Микелс, најбољи стријелац Сабаха, који је ушао са клупе, у 63. минуту погодио је поред десне стативе и поставио коначних 4:1.
Барселона је овом побједом дошла до 12 бодова, док Сабах, који први пут наступа у лигашкој фази Лиге шампиона, и даље има три бода.
У исто вријеме играла се и утакмица у Прагу, гдје је Виљареал побиједио Славију 1:0. Једини гол постигао је Тајон Бјукенен у 62. минуту, након асистенције Ајосеа Переса, преноси Кликс.
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