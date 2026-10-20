Барселона поражена од ПСЖ-а резултатом 4:2

Аутор:АТВ редакција
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У спектакуларном мечу Лиге шампиона одиграном вечерас на стадиону "Парк принчева", ПСЖ је савладао Барселону резултатом 4:2.
Чак четворица играча су се повриједила у дербију на "Парку принчева" (Дембеле, Кварацхелија, Маркињос и Дани Олмо), Ламин Јамал је опет прописао своју магију, али није она вечерас вриједила у судару против двоструког узастопног првака Европе.
ПСЖ је повео у 38. минуту када је Дезире Дуе прецизним ударцем савладао голмана Барселоне, до тада одличног Ђоана Гарсију. Услиједило је лудо друго полувријеме са пет голова, почев од оног којим је млади Ћави Еспарт у 55. минуту поравнао на 1:1 снажним ударцем након дуплог паса.
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Лукас Ернандез донио је послије тога нову предност Парижанима главом послије корнера у 72. минуту, а завршница је била филмска. Ламин Јамал је поново изједначио у 79. минуту, погодивши нестварно - лијевом ногом послије трка по десној страни, на начин на који нико на стадиону није очекивао.
Ипак, на несрећу Барселоне, само два минута касније Витиња је сјајним и прецизним ударцем вратио предност домаћима (81'). Није прошло много од тога, а коначних 4:2 поставио је Фабијан Руиз у 86. минуту.
(Мондо)
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