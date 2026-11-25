Аутор:Никола Лучић
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Фудбалска еуфорија у Бањалуци увелико траје, а навијачи „црвено-плавих“ ситно броје до првог судијског звиждука на Градском стадиону.
О сусрету Борца и Аталанте гостујући у спортском дијелу Централних вијести АТВ-а говорио је и некадашњи фудбалер Торина, Наполија и Ђенове Никола Максимовић. Бивши српски репрезентативац добро познаје прилике у италијанском фудбалу, а својевремено је у Напуљу сарађивао управо са садашњим тренером тима из Бергама Маурицијом Саријем.
„То је један фантастичан тренер, сарађивали смо двије године. Много тога ме научио, поготово зато што сам одбрамбени играч, а он је у Европи међу најбољима за дефанзивну линију. Придаје значај ситним детаљима, на које други тренери не обраћају пажњу. Аталанта није у завидној форми, али имају фантастичну екипу. Међутим, дуго година су играли један систем под тренером Гасперинијем. Сада је дошао Сари, који има скроз другачију поставку. Мислим да играчима треба одређен период да се адаптирају и сматрам да је то можда прилика за Борац. Желим им сву срећу и надам се да ће остварити повољан резултат на крају“, рекао је Максимовић.
Играч који је најдубљи траг оставио наступајући за италијанске клубове говорио је о бројним темама, а комплетан разговор можете да погледате у Централним вијестима које почињу у 19 часова.
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