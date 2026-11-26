Остварила се бојазан навијача Борца да Анте Рогуљић неће бити спреман за Бергамезе. Повреда скочног зглоба задобијена против Жељезничара је спријечила искусног крилног фудбалера од првог минута заузме своју позицију. Ово је велики хендикеп, поготово што од раније нема Стефана Савића, Срђана Граховца и Андерсона Еситија. Капитен ће на почетку овог меча остати на клупи, недовољно спреман послије паузе која траје пет мјесеци.

Тренер гостију Маурицио Сари промијешао је нападачке карте у односу на сусрет Серије А против Интера. Умјесто вође навале Николе Крстовића, у врху ће бити Ђанлука Скамака, италијански репрезентативац. Поред њега, Ђакомо Распадори и Пољак Никола Залевски.

Ово су стартне поставе оба тима:

Борац: (4-3-3) Јуркас - Ципетић, Мајерс, Каролина, Херера - Јојић, Хирош, Декет - Сијарић, Вуковић, Јуричић. Тренер: Винко Мариновић.

Аталанта: (4-2-3-1) Спортијело - Бернаскони, Скалвини, Колашинац, Запакоста - Едерсон, Пашалић - Рове, Залевски - Распадори - Скамака. Тренер: Маурицио Сари.

На клупи за резервне играче Мариновић је оставио: Шишковски, Ћетковић, Саничанин, Пасквал, Роган, Риђан, Граховац, Кукавица, Милак, Врањеш, Огринец, Ромера.

Сари на клупи има: Беланова, Де Кетеларе, Елмас, Гаетано, Камалден, Кеси, Кристенсен, Крстовић, Обрић, Пардел, Самарџић, Сонцони.