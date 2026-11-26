Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца вечерас, од 21 час, дочекују Аталанту из Бергама, у сусрету четвртог кола УЕФА Лиге конференција.
Борац је до сада освојио три бода и 21. је на табели, док је Аталанта, са четири бода, на 16. позицији.
У истом термину, Црвена звезда гостује у Белгији, код екипе Гента.
Подсјећамо, Фудбалери Аталанте стигли су јуче у Бањалуку.
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