Аутор:АТВ редакција
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Тренер Борца Винко Мариновић пред меч бањалучке екипе са Аталантом у Лиги конференција каже да његова екипа поштује госте из Италије, али да у меч улазе спремни и мотивисани пред домаћом публиком.
Нешто више од 24 часа остала су до првог судијског звиждука и почетка утакмице Борац - Аталанта.
Оба тима овај сусрет дочекују са шансама да се пласирају у наредну рунду. Аталанта је фаворит, за многе најбоља екипа која је икада гостовала на Градском стадиону. Домаћи су показали кроз европске мечеве да могу да се такмиче и са много скупљим тимовима од себе. Тренер Борца Винко Мариновић говорио је пред велики меч.
''Поштујемо Аталанту, долазе из једне од најјачих европских лига. Знате и сами да су освојили Лигу Европе. Чека нас захтјевна утакмица. Спремни смо, без обзира на све то, играмо пред нашим навијачима. Желимо да покажемо да Борац има квалитет, да има карактер и храброст да се супротстави Аталанти'', рекао је Мариновић на отварању.
Наставио је трофејни тренер у истом тону.
За нас је најважније да будемо дисциплиновани и организовани свих 90 минута, јер свака грешка па и најмања може да нас кошта. Исто тако циљ нам је да играмо фудбал, да имамо храброст у игри и да будемо опасни те да своје прилике искористимо. Не желимо да се бранимо цијели меч, биће и таквих тренутака с обзиром на квалитет ривала. Имамо свој идентитет и жеља нам је да га покажемо'', додао је Борчев стратег.
Борац није комплетан, повреде кроје тим Мариновићу.
''Имамо проблема. Послије Савића, повриједио се Перић, у питању је дисторзија зглоба. Не можемо да рачунамо на Јакшића. На посљедњој утакмици повриједио се Рогуљић. Стање није најбоље, посљедњи тренинг даће нам одговоре'', рекао је Мариновић.
У сјајној форми је најмлађи првотимац Бањалучана Матеј Декет. Похвално је говорио о противнику.
''Први пут у историји долази противник из Лиге петице. Знамо да нас чека тежак меч. Нећемо изаћи са бијелом заставом, пробаћемо уз нашу публику да остваримо позитиван резултат. За ове утакмице се тренира, за ове утакмице се ради. Једва чекам да са екипом изађем на терен и покажем оно што најбоље знамо. Еуфорија је ту, осјећамо је. Карте су брзо распродате. Припремамо се ментално и играчки, сутра ћемо дати све од себе, то вам једино могу гарантовати'', истакао је Декет.
Аталанта је тим који вриједи 450 милиона евра. У посљедњем колу италијанске Серије А у спектакуларном мечу ремизирала је са Интером резултатом 4:4.
''Имају велики индивидуални квалитет. Годинама су у Европи, искуство је ту. Освојили су Лигу Европе. Знамо против кога играмо да не набрајам играче. Поготово су добри у фази напада. То им је најјача страна'', закључио је Мариновић.
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