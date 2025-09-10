Logo
Чак 11:1 - Због срамоте Србије сви пропустили нестварну утакмицу

10.09.2025

00:05

Фото: Tanjug/Cornelius Poppe/NTB via AP

Фудбалска репрезентација Норвешке остварила је једну од најубједљивијих победа у својој историји, на домаћем терену у Ослу демолирала је Молдавију резултатом 11:1!

Била је то права фудбалска рапсодија, а човјек који је доминирао, наравно, био је неприкосновени голгетер Ерлинг Халанд, који је чак пет пута затресао мрежу ривала.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Ово је добро: Нећете вјеровати шта је Пикси рекао након бруке против Енглеске

Голеада је почела већ у раној фази меча, када је Феликс Мире погодио на асистенцију Халанда. Послије тога услиједио је прави шоу нападача Манчестер ситија, први гол постигао је у 11. минуту, затим у 36, па у 42. минуту, да би се листа стријелаца до полувремена проширила и на Мартина Одегарда, који је погодио у надокнади времена за 5:0.

Ни ту није био крај. Други дио утакмице претворио се у још један спектакл – Халанд је у 52. минуту постигао свој четврти гол, а потом се разиграо и Асгард, који је уписао чак три гола заредом. Халанд је затим поново био прецизан, док је коначни печат на меч ставио Озгард у првом минуту надокнаде. Једини гол за Молдавију био је, аутогол Остигарда, што је само појачало утисак потпуне немоћи гостију.

Фудбалери Србије

Фудбал

Овако изгледа табела у групи К након бруке Србије

Ово је историјска побједа Норвешке, која никада није изгледала моћније у квалификацијама. Тим из Осла има максималних 15 бодова из пет мечева и налази се на одличном путу да обезбиједи пласман на Свјетско првенство. Сљедећи ривал биће им Израел, а уколико наставе у оваквом ритму, Халанд и другови би могли да постану једна од најузбудљивијих прича европских квалификација.

