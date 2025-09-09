Црногорци се перу код Хрвата: "Извињавају" се за Дубровник

09.09.2025
Фудбалска репрезентација Црне Горе доживјела је прави дебакл у Хрватској, гдје су поражени од домаћина са 4:0 на Максимиру, те су практично изгубили све шансе за пласман на Свјетско првенство идуће године, пошто веома заостају за селекцијама управо Хрватске, те Чешке.
Ипак, овај меч је обиљежио и један огроман скандал. Прво су на Максимиру навијачи из Хрватске скандирали срамотно против Срба.
Ипак, то није био једина виђена политичка порука на овом мечу у Загребу, пошто је и навијачка група "Ултра Црна Гора" имала споран транспарент.
Наиме, они су у једном тренутку подигли транспарент на својој трибини чиме су подсјетили на узвике либерала Црне Горе због бомбардовања Дубровника 1991. године од стране ЈНА.
- Са Ловћена вила кличе, опрости нам Дубровниче - стоји на транспаренту.
