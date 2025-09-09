Logo
Large banner

Црногорци се перу код Хрвата: "Извињавају" се за Дубровник

09.09.2025

07:17

Коментари:

1
Транспарент навијача Црне Горе - "Са Ловћена вила кличе, опрости нам Дубровниче"
Фото: ultracrna_gora

Фудбалска репрезентација Црне Горе доживјела је прави дебакл у Хрватској, гдје су поражени од домаћина са 4:0 на Максимиру, те су практично изгубили све шансе за пласман на Свјетско првенство идуће године, пошто веома заостају за селекцијама управо Хрватске, те Чешке.

Ипак, овај меч је обиљежио и један огроман скандал. Прво су на Максимиру навијачи из Хрватске скандирали срамотно против Срба.

Ипак, то није био једина виђена политичка порука на овом мечу у Загребу, пошто је и навијачка група "Ултра Црна Гора" имала споран транспарент.

Наиме, они су у једном тренутку подигли транспарент на својој трибини чиме су подсјетили на узвике либерала Црне Горе због бомбардовања Дубровника 1991. године од стране ЈНА.

- Са Ловћена вила кличе, опрости нам Дубровниче - стоји на транспаренту.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Дубровник

Хрватска

fudbal

Коментари (1)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner