Да ли фудбал губи смисао: Пауза на полувремену финала Мундијала трајаће 25 минута

Аутор:АТВ редакција
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Пауза између два полувремена финалне утакмице Свјетског фудбалског првенства, која ће бити одиграна у недјељу на стадиону Њујорк – Њу Џерзи, требало би да траје између 20 и 25 минута због музичког програма по узору на Супербоул.
Током паузе биће одржан 11-минутни спектакл чије су главне звијезде Мадона, Шакира и јужнокорејска К-поп група БТС.
Извори из Свјетске фудбалске федерације (ФИФА) наводе да би полувријеме требало да траје око 20 минута, док се као једна од могућности разматра да након уобичајене 15-минутне паузе буде одржан планирани музички програм, наводи се на страници ФИФА.
Правила фудбалске игре, која доноси Међународни одбор фудбалских савеза (ИФАБ), прописују да играчи имају право на одмор између два полувремена који не смије трајати дуже од 15 минута.
Пауза током прошлогодишњег финала Свјетског клупског првенства, које је такође организовала ФИФА и које је одиграно у Њу Џерзију, трајала је укупно 24 минута. Тада су наступили Колдплеј, Џеј Балвин, Доџа Кет, Темс и Емануел Кели.
Програму финала Свјетског првенства прошле седмице придружио се и Џастин Бибер, а осим главних извођача наступиће Бурна Бој, Густаво Дудамел и хор ПС22 уз Колдплеј. Програм је осмислио и продуцирао фронтмен Колдплеја Крис Мартин.
Продужавањем паузе између два полувремена ФИФА ће прекршити и своја фудбалска правила, у којима је наведено да пауза између два полувремена траје 15 минута.
Финална утакмица почеће у 15 часова по локалном, односно у 21 час по средњоевропском времену, док ће завршна церемонија почети сат и по раније.
У церемонији ће учествовати Том Круз, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Вилијамс и интернет звијезда АјШоуСпид, док ће америчку химну извести Џенифер Хадсон.
Репрезентација Шпаније пласирала се у финале након што је у уторак у Даласу савладала Француску резултатом 2:0.
Шпанци ће се за титулу свјетског првака борити против побједника другог полуфиналног сусрета између Енглеске и Аргентине, који се игра у сриједу у Атланти.
(Кликс)
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