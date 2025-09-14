Logo

Дејан Станковић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО

Извор:

Агенције

14.09.2025

16:52

Коментари:

0
Дејан Станковић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО

Дерби Москве између Динама и Спартака завршен је без побједника (2:2), али ће утакмица остати у сјенци бурних дешавања на клупи гостију.

Српски тренер Дејан Станковић поново је доспио у центар пажње, али не због игре своје екипе – већ због искључења и скандала који је услиједио.

Елита 9

Сцена

Елита 9: Ово су учесници, међу њима и младић из Српске

Темпераментни стратег Спартака искључен је након два жута картона, а разлог је била бурна реакција на одлуку судије да призна гол Динама за 2:1.

Према Станковићевом мишљењу, прије гола је био фаул над играчем његовог тима, па је услиједила експлозија бијеса.

Насрнуо на судију

Главни арбитар му је показао жути, а затим и црвени картон, након чега је Станковић насрнуо на судију. Његови помоћници су у посљедњем тренутку спријечили ескалацију и извели га са терена.

И поред искључења, Спартак је успио да избјегне пораз – у 63. минуту Гарсија је погодио за 2:2, чиме је екипа задржала седмо мјесто на табели Премијер лиге Русије. Динамо је осми са три бода мање.

Ипак, инцидент Станковића бацио је сјенку на цијели дерби, а руски медији пишу да га вјероватно очекује ригорозна казна Савеза због физичког контакта са судијом.

Един Џеко

Фудбал

Един Џеко овакво понижење није доживио дуго

Није први пут да бивши капитен репрезентације Србије привлачи пажњу оваквим испадима. Његов темперамент, познат још из играчких дана, неријетко је на удару јавности и у тренерској каријери.

Овога пута, међутим, чини се да би могао да плати високу цијену, јер овакви инциденти ријетко пролазе без озбиљних посљедица.

Подијели:

Тагови:

Dejan Stanković

incident

crveni karton

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знају скролати, али не и цртати: Одгођен упис 4.383 првачића

Регион

Знају скролати, али не и цртати: Одгођен упис 4.383 првачића

1 ч

0
Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

Сцена

Трпим терор: Станија се огласила о Асмину након што је ушао у ријалити Елита

1 ч

0
Voće

Занимљивости

Ево шта ће се догодити са вашим тијелом ако мјесец дана једете само воће

1 ч

0
Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

Друштво

Ево колике су њемачке пензије: Некада су биле сан сваког Балканца, а данас...

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

17

27

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner