Аутор:АТВ редакција
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Голман Зрињског Горан Карачић превезен је у болницу након што је на утакмици 14. кола ВВин лиге БиХ против БСК-а у Бањалуци добио ударац лактом у главу.
Карачића је у једном дуелу пред голом Зрињског лактом у главу ударио млади нападач БСК-а Марчетић.
Голман је након тога остао непомично лежати на терену, а љекарска екипа му је дуго пружала помоћ.
Након вишеминутне интервенције било је јасно да Карачић неће моћи наставити утакмицу, па је одвезен у болницу.
Утакмица је почела у 13 сати, а у тренутку повреде, након двадесетак минута игре, резултат је био 1:1. Званичних информација о тежини повреде за сада нема.
Карачић је овог љета због повреде лигамената лакта пропустио почетак сезоне. У Зрињски се вратио у зимском прелазном року 2024. године, а уговор с клубом има до љета 2028.
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