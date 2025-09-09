Logo
Large banner

Друловић за АТВ: ''Знамо квалитет Енглеске, пуне трибине за наш адут''

Извор:

АТВ

09.09.2025

20:25

Коментари:

0
Друловић за АТВ: ''Знамо квалитет Енглеске, пуне трибине за наш адут''
Фото: АТВ

О утакмици између фудбалера Србије и Енглеске прослављени фудбалер и некадашњи репрезентативац Љубинко Друловић говорио је за АТВ о шансама Србије и да ли ће пред својом публиком направити велики корак ка свјетском првенству.

''Ево послије дужег времена ћемо имати пуну Маракану. Очекује нас одлична утакмица против одличне репрезентације. Ово је велика инспирација и прилика за наше играче да дају свој максимум и да покушамо да учинимо све да ту утакмицу побиједимо'', казао је Друловић.

Енглези долазе доста ослабљени, немају читав низ квалитетних офанзивних играча, тако да иако Енглеска има много опција за прављење добре репрезентације, и као такви су добра инспирација за наше играче, рекао је Друловић за АТВ.

Детаље погледајте у видео прилогу у наставку.

Подијели:

Тагови:

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Фудбалска репрезентација Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гдје можете гледати утакмицу Србија - Енглеска

Фудбал

Гдје можете гледати утакмицу Србија - Енглеска

11 ч

0
Преминуо вишеструки Оскаровац: 14 година се борио са тешком болешћу

Култура

Преминуо вишеструки Оскаровац: 14 година се борио са тешком болешћу

11 ч

0
Спорт у Бијељини "пуштен низ воду"

Градови и општине

Спорт у Бијељини "пуштен низ воду"

12 ч

0
Ових 11 креће по бодове на утакмици БиХ - Аустрија

Фудбал

Ових 11 креће по бодове на утакмици БиХ - Аустрија

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner