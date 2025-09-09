Друловић за АТВ: ''Знамо квалитет Енглеске, пуне трибине за наш адут''

Извор:
09.09.2025
О утакмици између фудбалера Србије и Енглеске прослављени фудбалер и некадашњи репрезентативац Љубинко Друловић говорио је за АТВ о шансама Србије и да ли ће пред својом публиком направити велики корак ка свјетском првенству.
''Ево послије дужег времена ћемо имати пуну Маракану. Очекује нас одлична утакмица против одличне репрезентације. Ово је велика инспирација и прилика за наше играче да дају свој максимум и да покушамо да учинимо све да ту утакмицу побиједимо'', казао је Друловић.
Енглези долазе доста ослабљени, немају читав низ квалитетних офанзивних играча, тако да иако Енглеска има много опција за прављење добре репрезентације, и као такви су добра инспирација за наше играче, рекао је Друловић за АТВ.
