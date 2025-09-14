Logo

Един Џеко овакво понижење није доживио дуго

14.09.2025

16:26

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Фудбалери Наполија савладали су синоћ Фиорентину у Фиренци резултатом 1:3.

Гостујући тим је дошао у предност већ у четвртом минуту голом са бијеле тачке Кевина Де Брујнеа.

Убрзо након тога мрежу Фиорентине погодио је и Хојлунд.

Фиорентина није ништа урадила до полувремена.

Тренер Фиорентине Стефано Пиоли већ на полувремену из игре је извадио Едина Џеку.

Нападач БиХ овакво нешто одавно није доживио.

Већ у 51. минуту Фиорентина је примила и трећи гол, када је Букема затресао мрежу.

До краја су домаћи успјели само да постигну утзјешни гол и то преко Ранијерија у 79. минуту.

Един Џеко

Fiorentina

Napoli

Serija A

Коментари (0)
