За Енглезе на Маракани спреман пакао - дочекали их звиждуци

Извор:

АТВ

09.09.2025

20:30

За Енглезе на Маракани спреман пакао - дочекали их звиждуци
Фото: АТВ / Никола Лучић

Фудбалере Енглеске на Маракани дочекује прави пакао на мечу са Србијом.

Орлови ће имати велику подршку навијача и нема сумње да ће им они бити тринаести играч.

Маракана

Фудбал

Гдје можете гледати утакмицу Србија - Енглеска

Већ при загријавању било је јасно да Енглезима неће бити лако да се носе са публиком.

Приликом изласка на терен дочекали су их звиждуци навијача.

Погледајте како је то изгледало.

Фудбалска репрезентација Србије

kvalifikacije

Србија

Engleska

svjetsko prvenstvo u fudbalu

