За Енглезе на Маракани спреман пакао - дочекали их звиждуци

Извор:
АТВ
09.09.2025
20:30
Коментари:0
Фудбалере Енглеске на Маракани дочекује прави пакао на мечу са Србијом.
Орлови ће имати велику подршку навијача и нема сумње да ће им они бити тринаести играч.
Фудбал
Гдје можете гледати утакмицу Србија - Енглеска
Већ при загријавању било је јасно да Енглезима неће бити лако да се носе са публиком.
Приликом изласка на терен дочекали су их звиждуци навијача.
Погледајте како је то изгледало.
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму