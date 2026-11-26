Аутор:АТВ редакција
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Међународна фудбалска федерација (ФИФА) саопштила је данас да је била на мети хакера који су дошли до личних и пословних података.
АП преноси да ФИФА није прецизирала када се сајбер напад догодио, нити о каквим је тачно подацима ријеч.
"ФИФА блиско сарађује са надлежним органима, укључујући и полицијске службе. ФИФА најоштрије осуђује незаконито прибављање и објављивање информација, а посебно личних података. Такви поступци представљају озбиљно и неприхватљиво кршење приватности и могу имати значајне посљедице по појединце на које се односе", наводи се у саопштењу ФИФА-е.
Прошле недјеље је група "Хендсоме Бон Хекинг" објавила на платформи X снимак екрана за који тврди да приказује датотеке ФИФА-е. Касније су преузели одговорност за напад, одговарајући на објаву у којој се наводи да је процурило више од 12 гигабајта интерних докумената.
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино налази се под притиском јавности након што му је пропао план о продаји удјела у Светском првенству приватним инвеститорима. Инфантино се такође поново кандидовао за нови мандат на челу ФИФА, преносе Независне.
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