ФСС се огласио о Пиксију

Генерални секретар Фудбалског савеза Србије (ФСС) Бранко Радујко сумирао је утиске послије пораза од Енглеске и изнио планове за наставак квалификација за СП 2026.
"Утакмица са Енглеском била је разочаравајућа, не само у смислу резултата (0:5), него у смислу свега што је приказано. Вјеровали смо да је дуел са тако великом фудбалском силом као што је Енглеска права прилика да на нашем највећем стадиону испуњеном до посљедњег мјеста покренемо један позитиван талас и обновимо култ репрезентације. Прилика је пропуштена, али се од тако великог патриотског чиља никад не одустаје", изјавио је генерални секретар Фудбалског савеза Србије (ФСС) Бранко Радујко за Танјуг.
"Сада је пред нама, за свега три недјеље, окупљање за најважнију утакмицу у квалификацијама, за меч са Албанијом који ће директно одлучивати ко ће у бараж за Свјетско првенство. Та утакмица је наш апсолутни приоритет у овом тренутку, ми имамо играче који нису заборавили да играју фудбал, играју у озбиљним клубовима, у озбиљним лигама, раније су умјели да обрадују нацију и вјерујем да то могу да ураде и овог пута", рекао је Радујко.
Србија тренутно у К групи квалификација за Мундијал заузима треће мјесто са седам бодова из четири утакмица, иза Енглеске која има максималних 15 и Албаније са осам, из пет утакмица.
Наредни меч изабраници селектора Драгана Стојковића Пиксија играју 11. октобра против Албаније, а три дана касније гостују Андори.
План је да се дуел са Албанијом игра на стадиону "Дубочица".
"Интензивно радимо на томе да добијемо сагласност за промјену локације за ту утакмицу, Лесковац је средина у којој се репрезентација спремала увијек у миру, у којој је дочекана са безрезервном подршком у изузетно позитивној атмосфери и у којој је забиљежила неке јако важне позитивне резултате. Вјерујем да ћемо у наредном периоду играти у Лесковцу", нагласио је Радујко.
"Што се тиче селектора Драгана Стојковића од њега имамо јасна очекивања, а то је да наш тим одигра на највишем могућем нивоу са јасном победничком амбицијом, од првог до посљедњег минута. Послије те утакмице, органи Савеза и Извршни одбор размотриће извјештаје спортског сектора за претходни период и у складу с тим доносити одлуке из домене своје надлежности".
Радујко је искористио прилику да похвали резултате омладинске селекције предвођене селектором Горданом Петрићем и кадетске, коју води Игор Матић, освајаче турнира "Ћеле Вилотић" у Суботици и јаког турнира у Порту.
"Освојили су два престижна турнира, у конкуренцији водећих фудбалских сила, као што су Португал и Италија. Показали су нам да наш фудбал има будућност, да расту неки будући велики играчи, звијезде, ја им на томе честитам у име ФШ и захваљујем се на изузетним резултатима", закључио је Радујко.
