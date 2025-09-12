Фудбалери Борца спремни за дуел са Жељезничаром

Извор:
Након репрезентативне паузе наставља се фудбалска Премијер лига БиХ. Радник и Слога отварају седмо коло вечерас од 21 час.
Борац у понедељак гостује Жељезничару. Биће то дуел прве и друге екипе на табели. Тренер Бањалучана Винко Мариновић истиче да одморни и спремни дочекују меч.
"Паузу смо искористили да се добро одморимо и припремимо за обавезе које слиједе. Она није дошла у најбољем тренутку за нас јер смо из утакмице у утакмицу подизали форму, али искористили смо ју да се припремимо и изузетно задовољан начином на који су играчи радили, њиховом посвећеношћу. То нам даје разлог за оптимизам и надам се да ћемо форму коју смо имали прије паузе одржати и у будућности", рекао је Мариновић.
Додаје Борчев стратег да се нада наставку позитивног низа и након ове утакмице.
"Чека нас тешка утакмица, играмо дерби против Жељезничара који је традиционално пун неизвјесности до самог краја, набоја. То је клуб са традицијом великом подршком навијача и када играју код куће играју са посебним мотивом. Због тога морамо бити сконцентрисани играти свих 90 минута. Екипа Жељезничара је у досадашњем току првенства показала квалитет, не остављају противнику пуно простора за игру. Наш циљ ће бити да ситуације које будемо имали на утакмици максимално искористимо, додаје Мариновић.
Утакмица Жељезничар-Борац игра се у понедељак на грбавици у 21 час.
