Фудбалски савез Србије се огласио о судбини Пиксија

Агенције

11.09.2025

17:57

Фудбалски савез Србије се огласио о судбини Пиксија
Генерали секретар ФСС, Бранко Радујко говорио је и о статусу Драгана Стојковића Пиксија.

"Што се тиче селектора Драгана Стојковића од њега имамо јасна очекивања, а то је да наш тим одигра на највишем могућем нивоу са јасном побједничком амбицијом, од првог до посљедњег минута. Послије те утакмице, органи Савеза и Извршни одбор размотриће извјештаје спортског сектора за претходни период и у складу с тим доносити одлуке из домена своје надлежности", рекао је Радујко.

БиХ

Амбасада Русије раскринкала Њемачку: Шмит је самозванац

Радујко је искористио прилику да похвали резултате омладинске селекције предвођене селектором Горданом Петрићем и кадетске, коју води Игор Матић, освајаче турнира "Ћеле Вилотић" у Суботици и јаког турнира у Порту.

"Освојили су два престижна турнира, у конкуренцији водећих фудбалских сила, као што су Португал и Италија. Показали су нам да наш фудбал има будућност, да расту неки будући велики играчи, звијезде, ја им на томе честитам у име ФСС и захваљујем се на изузетним резултатима", закључио је Радујко.

