Гдје гледати пренос утакмице БиХ - Аустрија

Извор:
АТВ
09.09.2025
18:06
Коментари:1
Фудбалери БиХ од 20.45 сати на Билином Пољу у Зеници играју меч квалификација за Свјетско првенство против Аустрије.
Змајеви тако имају прилику да се учврсте на врху табеле и додатно одлијепе од првог пратиоца Аустрије која има три бода мање, али и меч мање.
БиХ је прва са четири побједе, док је Аустрија одмах иза са три побједе у исто толико утакмица.
Када је ријеч о преносу, за сада је најављено да ће се утакмица емитовати на БХТ-у, Спорт клубу и каналу Арена спорт 1.
Хроника
14 ч2
Сцена
14 ч0
Занимљивости
14 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
08
01
08
01
07
52
07
52
07
49
Тренутно на програму