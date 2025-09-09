Logo
Гдје гледати пренос утакмице БиХ - Аустрија

09.09.2025

18:06

Фудбалери БиХ од 20.45 сати на Билином Пољу у Зеници играју меч квалификација за Свјетско првенство против Аустрије.

Змајеви тако имају прилику да се учврсте на врху табеле и додатно одлијепе од првог пратиоца Аустрије која има три бода мање, али и меч мање.

БиХ је прва са четири побједе, док је Аустрија одмах иза са три побједе у исто толико утакмица.

Када је ријеч о преносу, за сада је најављено да ће се утакмица емитовати на БХТ-у, Спорт клубу и каналу Арена спорт 1.

