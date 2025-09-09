Гдје можете гледати утакмицу Србија - Енглеска

Извор:
09.09.2025
Фудбалске репрезентације Србије и Енглеске састају су у уторак од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у сусрету Групе К квалификација за Мундијал 2026. године.
Србија је у претходном колу славила против Летоније голом Душана Влаховића, док је Енглеска била боља од Андоре са 2:0.
Уочи окршаја с Енглезима у табору Орлова влада одлична атмосфера, па нема сумње да ће меч бити прави угођај за љубитеље фудбала.
Енглеска је прва у групи са 4 побједе, док Срби држе другу позицију са двије побједе и једним ремијем.
Албанија је трећа са пет бодова, а Андора има бод мање.
