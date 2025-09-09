Logo
Гдје можете гледати утакмицу Србија - Енглеска

Извор:

АТВ

09.09.2025

20:19

Коментари:

0
Фото: АТВ / Никола Лучић

Фудбалске репрезентације Србије и Енглеске састају су у уторак од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у сусрету Групе К квалификација за Мундијал 2026. године.

Србија је у претходном колу славила против Летоније голом Душана Влаховића, док је Енглеска била боља од Андоре са 2:0.

Уочи окршаја с Енглезима у табору Орлова влада одлична атмосфера, па нема сумње да ће меч бити прави угођај за љубитеље фудбала.

Гдје гледати утакмицу

Енглеска је прва у групи са 4 побједе, док Срби држе другу позицију са двије побједе и једним ремијем.

Албанија је трећа са пет бодова, а Андора има бод мање.

Пренос утакмице Србија - Енглеска најављен је на сљедећим каналима:

  • Арена Премиум 1,
  • Арена Премиум 1 (КиМ),
  • Арена Премиум 1 (Србија),
  • Арена Спорт 1 (Босна и Херцеговина),
  • РТС 1 (Србија),
  • СпортКлуб 2 (Хрватска),
  • СпортКлуб 2 (Словенија),
  • СпортКлуб 2 (Србија).

