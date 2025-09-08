Хари Кејн за АТВ пред меч са Србијом: "Имају добар тим, биће тешко играти због атмосфере"

Извор:
Фудбалери Србије и Енглеске у уторак од 20 часова и 45 минута на стадиону "Рајко Митић" играју меч квалификација за Свјетско првенство које ће се одржати у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади наредне године.
Тим поводом, играч Енглеске Хари Кејн истакао је, на питање АТВ-а , да њега и екипу очекује веома тежак меч у Београду.
Биће тешко сигурно. Играо сам са Спурсима прије неколико година, имам искуство. Да, овдје је тешко играти због атмосфере. Сутра ће бити чак и горе, биће много, потрудиће се да направе теже него што јесте јер је национални тим. Велика утакмциа јер су квалификације за Свјетско првенство. Треба да будемо спремни, биће тешко, али играли смо већ овакве утакмице и побеђивали смо - рекао је Кејн и наставио:
- Биће велики корак у правом смјеру, наравно. Ако погледамо групу, ово и Албанија гост је најтеже, али у овом тренутку, ако побједимо правимо корак у правом смјеру. Они такође ако побједе су у сјајној позицији. Ако одиграмо како треба, знамо да можемо. Биће тешко, али уживамо у изазовима, тако изгледају квалификације за највећи турнир на свијету и то је тако. Мислим да ће бити тешко, Србија је добар тим, они ће покушати да нас притисну на терену и учини све да буде тешко - рекао је Кејн
