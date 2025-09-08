Logo
Large banner

Хари Кејн за АТВ пред меч са Србијом: "Имају добар тим, биће тешко играти због атмосфере"

Извор:

АТВ

08.09.2025

21:07

Коментари:

0
Хари Кејн за АТВ пред меч са Србијом: "Имају добар тим, биће тешко играти због атмосфере"
Фото: АТВ

Фудбалери Србије и Енглеске у уторак од 20 часова и 45 минута на стадиону "Рајко Митић" играју меч квалификација за Свјетско првенство које ће се одржати у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади наредне године.

Тим поводом, играч Енглеске Хари Кејн истакао је, на питање АТВ-а , да њега и екипу очекује веома тежак меч у Београду.

Биће тешко сигурно. Играо сам са Спурсима прије неколико година, имам искуство. Да, овдје је тешко играти због атмосфере. Сутра ће бити чак и горе, биће много, потрудиће се да направе теже него што јесте јер је национални тим. Велика утакмциа јер су квалификације за Свјетско првенство. Треба да будемо спремни, биће тешко, али играли смо већ овакве утакмице и побеђивали смо - рекао је Кејн и наставио:

Policija

Свијет

Новинарку убила струја, повријеђен и монтажер: Камере забиљежиле тренутак несреће

- Биће велики корак у правом смјеру, наравно. Ако погледамо групу, ово и Албанија гост је најтеже, али у овом тренутку, ако побједимо правимо корак у правом смјеру. Они такође ако побједе су у сјајној позицији. Ако одиграмо како треба, знамо да можемо. Биће тешко, али уживамо у изазовима, тако изгледају квалификације за највећи турнир на свијету и то је тако. Мислим да ће бити тешко, Србија је добар тим, они ће покушати да нас притисну на терену и учини све да буде тешко - рекао је Кејн

Подијели:

Тагови:

Engleska

Srbija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Са тржишта БиХ повучена машина за сушење веша

Друштво

Са тржишта БиХ повучена машина за сушење веша

1 д

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Друштво

Дјеца исламске вјероисповијести најбројнија у бечким школама

1 д

0
Многима је промакло да је Алкараз оборио значајан рекорд

Тенис

Многима је промакло да је Алкараз оборио значајан рекорд

1 д

0
Осам погинулих у жестоком судару воза, више повријеђених

Свијет

Осам погинулих у жестоком судару воза, више повријеђених

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner