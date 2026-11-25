Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Есмир Бајрактаревић није добро прошао у оцјенама холандских медија након што је Реал Мадрид у уторак савладао ПСВ 5:1. Вотбал Интернешнал му је дао петицу, најнижу оцјену у екипи из Ајндховена.
Бх. репрезентативац је утакмицу почео на клупи, а Петер Бош га је увео на полувремену умјесто Ивана Перишића. Како је јавио холандски јавни сервис НОС, разлог измјене није био тактички: Перишић је још пред крај првог полувремена јавио да се не осјећа добро.
Улазак Бајрактаревића поклопио се с најгорим дијелом утакмице за ПСВ. Гости су на одмор отишли с предношћу од 1:0, а Реал је у другом полувремену забио пет голова.
У оцјенама "Вотбал Интернешнала", најпознатијег холандског фудбалског магазина, Бајрактаревић је једини у ПСВ-у остао испод пролазне оцјене. У холандском систему од 1 до 10 шестица значи "довољно", а све испод тога је негативно. Тим Редајк из ВИ-ја написао је да десно крило ПСВ-а није показало ништа посебно и да је највише времена провело трчећи према властитом голу како би зауставило навале Реала.
Остали играчи ПСВ-а добили су 5,5 или више, а најбоље оцијењен био је управо Перишић, са седмицом.
Блажи су били "ВотбалПримеур" и "Вотбалцоне" који су му дали 5,5. "ВотбалПримеур" је оцјену образложио тиме што Бајрактаревић након уласка није имао већу улогу јер се игра одвијала на супротној страни терена.
ПСВ након пет кола Лиге шампиона има четири бода, а сљедећу утакмицу у лигашкој фази игра 9. децембра против Атлетика.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму