Холандски медији о величању Хитлера у Сплиту: језиво!

Аутор:АТВ редакција
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Холандски спортски портал "Футбал примир" објавио је текст о скандалозном понашању навијача "Хајдука", истичући да су сплитским улицама одјекивале језиве антисемитске и нацистичке пароле.
"Најжешћи навијачи `Хајдука` показали су се вечерас у свом најгорем могућем издању", пише портал, наводећи да су домаћи навијачи на путу према стадиону узвикивали стравичне пароле попут "Гази Јевреје", "Аушвиц" и "Устај, Адолфе".
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Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"
Холандски портал указује да је на челу навијачке колоне виђен аутомобил са мртвачким сандуком на којем је писало име Фудбалског клуба "Ајакс", а који су навијачи касније ударали ногама и разбили на улици.
Портал је пренио и саопштење сплитске полиције, која је потврдила да је покренула истрагу како би идентификовала и процесуирала особе које су узвикивале кажњиве и законом забрањене повике.
У тексту се додаје да је у Сплиту данима влада напета атмосфера и да су домаћи хулигани по граду циљано тражили навијаче "Ајакса", којима је чак савјетовано да што више времена проведу затворени у хотелским собама.
Сплит је уочи вечерашње фудбалске утакмице "Хајдука" и "Ајакса" под полицијском опсадом због вишедневних сукоба који су кулминирали синоћњим масовним нередима на Риви, гдје се сукобило око 500 навијача, а масовну тучу једва је прекинуло више од 200 полицајаца.
Приведено је 57 особа, а дио изгредника из Холандије већ је експресно осуђен на седам дана затвора и двогодишњу забрану приласка стадиону "Пољуд" и Риви, преноси Срна.
Навијачи "Хајдука" су данас у колони која се кретала према "Пољуду", уз повике о Аушвицу и Хитлеру, пјевали и стихове о "високим пећима" и спаљивању Јевреја.
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