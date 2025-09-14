Logo

Хреља: Очекује нас тешка утакмица, али желимо побједу на Грбавици

Извор:

АТВ

14.09.2025

18:23

Хреља: Очекује нас тешка утакмица, али желимо побједу на Грбавици
Фото: ФК Борац/уступљена фотографија

Фудбалере бањалучког Борца у наставку премијерлигашке трке очекује нови дерби и окршај са екипом Жељезничара.

Тим тренера Винка Мариновића данас је одрадио тренинг на Градском стадиону у Бањалуци, а потом се запутио у Сарајево на мегдан 7. рунде која је на програму у понедјељак на стадиону Грбавица са почетком у 21.00 час

“Добро смо се припремили током репрезентативне паузе и сада нас очекује дуел са Жељезничаром. Детаљно смо их анализирали и знамо да нас чека тешка утакмица. Сваки противник је изазован, али смо се добро припремили. Надам се да ћемо одиграти на високом нивоу и да ћемо се вратити са три бода.” поручио је Дамир Хреља који је у сјајној форми у уводном дијелу сезоне

Тарик Хреља

Кошарка

Тарик Хреља за АТВ: Деби на Европском првенству је остварење сна

Борчев крилни фудбалер до сада се три пута уписао у листу стријелаца, а статистику је “подебљао” и са двије асистенције. Ипак, екипни ставља изнад личног учинка.

“Моји голови ништа не би значили без екипног учинка. Екипа је покретач свега. Од почетка сезоне нас краси добра реализација и надам се да ћемо и у предстојећој утакмици искористити своје прилике.” каже Хреља.

ФК Борац

Дамир Хреља

